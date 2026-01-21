Concert

Soirée Célibataire

Soirée célibataire organisée à la Charrette pour fêter le démarrage de ce week-end de St Valentin.

Le 13/02/2026 19:00

15, Place Charles de Gaulle 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 04 25

Contacter par mail
Payant