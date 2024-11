SoirÃ©e CinÃ©-DÃ©bat

Dans le Marais poitevin, des milliers de personnes sont aujourd’hui engagées dans une lutte contre un projet de méga-bassines. Comment ce territoire à l’image si paisible est-il devenu l’épicentre d’une véritable guerre de l’eau ?

De l’Eau jaillit le feu, c’est le récit d’un pays désormais habité par des conflits d’intérêts autour de la gestion des ressources. Conflits nés, entre autres, d’un modèle qui n’a eu de cesse de s’affranchir du vivant et où il faudrait continuer inlassablement de couper et de séparer, alors qu’aujourd’hui nombreux sont celles et ceux qui veulent et tentent de réparer, relier.