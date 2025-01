SoirÃ©e Club sous la verriÃ¨re – Radiomeuh Boom Boom

Ne manquez pas la prochaine Soirée Club sous la Verrière le Samedi 8 février 2025 !

Bien plus qu’une webradio indépendante depuis plus de 15 ans, Radio Meuh a vraiment su créer une communauté autour de sa musique et de son ambiance unique. C’est un véritable symbole d’indépendance musicale et de convivialité qui traverse les genres avec une énergie sans pareil ! C’est une passion éphémère et une sélection musicale qui nous accompagne toute une vie, avec un son authentique c’est un genre et un style.

Leur rendez-vous à la Fontaine Minérale promet d’être un moment de pure magie, un cocktail d’ambiances groovy où le public pourra se laisser emporter par les sélections pointues, allant des classiques aux découvertes les plus fraîches !

Dancefloor géant & boule à facette – DJ SET avec Phil et Iness Halle gourmande & braséro – Fondue & Roblochon Bar intérieur & extérieur