Concert

Soirée cochon à la broche & concert – The Comments

Le Camping le Gallo Romain organise une soirée cochon à la broche et concert.
The Comments sera là pour vous faire bouger et ravir vos oreilles.

Soirée cochon à la broche & concert – The Comments
Le 09/08/2026 20:00

1090 route du Col 26300 Barbières Tél. 04 75 05 90 12

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Concert et restauration sont à dissocier: il est possible d’assister au concert sans la restauration.
Prestation ouverte aux personnes résidant au camping ainsi qu’aux public extérieur.