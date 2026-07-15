Concert et restauration sont à dissocier: il est possible d’assister au concert sans la restauration.
Prestation ouverte aux personnes résidant au camping ainsi qu’aux public extérieur.
Soirée cochon à la broche & concert – The Comments
Le Camping le Gallo Romain organise une soirée cochon à la broche et concert.
The Comments sera là pour vous faire bouger et ravir vos oreilles.
1090 route du Col 26300 Barbières Tél. 04 75 05 90 12
Concert et restauration sont à dissocier: il est possible d’assister au concert sans la restauration.