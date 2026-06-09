Soirée concert au Manoir de Genas

Célébrez la sortie du premier album de Fille de Joie dans une ambiance guinguette : concerts, animations, rencontres, barbecue et convivialité au coeur de la nature, pour une journée festive et musicale !

L’Association Joy Musique soutient Fille de Joie depuis ses débuts et a participé à l’élaboration de la campagne de financement participatif ayant permis la naissance de ce premier album.

L’association du Manoir de Genas est heureuse de vous accueillir, en cette date très spéciale du 21 juin, pour célébrer ensemble la sortie de l’album « On n’empêche pas le soleil de briller ».

Quoi de plus symbolique que le solstice d’été pour fêter la musique, le soleil… et les papas cette année ?

Nous avons imaginé cette journée comme un moment simple, vivant et fédérateur, à la campagne, en mode guinguette, autour de la musique, de la joie et du partage.

Au programme :

– des concerts

– des animations pour petits et grands

– des rencontres et des retrouvailles

– un cadre exceptionnel dans un lieu chargé d’histoire en pleine nature

de la convivialité

– un barbecue et une buvette à prix tout doux

Nous vous accueillerons à partir de 12h avec le chef Adrien Bourgeaux derrière les platines du barbecue pour vous proposer ses fameux hamburgers maison. (en tout cas, à Alixan, ils sont réputés )

Pour nous aider à prévoir les quantités et limiter le gaspillage, nous vous conseillons (et remercions) de réserver votre repas à l’avance !

À 15h, nous pousserons ensemble la petite porte derrière la Chapelle de Genas, pour assister à la release party de Fille de Joie, qui présentera en exclusivité les 8 titres de son tout premier album.

Nous accueillerons ensuite les membres de Commun Karma, avec Otimani et Jérémy Koji, pour un duo explosif entre chanson française et trip-hop. Leur univers poétique, sensible et profondément humain saura vous surprendre, vous faire sourire… et peut-être même chanter.

Enfin, le trio An’Joy clôturera cette journée avec une animation musicale participative et festive. On espère que vous aurez gardé assez d’énergie pour célébrer la musique tous ensemble dans ce cadre verdoyant au coeur de la campagne.

Lors de cette journée, vous pourrez également rencontrer Fille de Joie, récupérer les contreparties commandées pendant la campagne de crowdfunding 2025 et faire dédicacer votre album en personne.

INFOS PRATIQUES :

Ouverture des portes : 12h

Réservation : via Helloasso

Entrée adulte : 10EUR

Entrée enfant (-12 ans) : 5EUR

Entrée gratuite pour les moins de 6 ans

Précommande repas (hamburger et frites maison, boisson) : 10EUR

Afin de soutenir l’événement et les associations, les pique-niques extérieurs ne seront pas autorisés sur place.

Parking gratuit dans un champ attenant au lieu

Cette participation financière permet de rémunérer les artistes et aide les asso qui rendent cette journée possible, dans une démarche associative, indépendante et profondément humaine.