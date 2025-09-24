Concert

Soirée concert de rap

La Cité de la Musique organise une soirée rap, avec Draïs MG Flexx et Muro.
Bar et petite restauration sur place dès 18h30.

Le 02/10/2025 19:00

3 quai Sainte-Claire 26100 Romans-sur-Isère Tél. 04 75 02 26 42

Gratuit pour les visiteurs

Paroles vraies et rimes affûtées sont au programme avec cette musique locale, qui évolue entre émotions brutes et mélodies percutantes.
Draïs est un artiste valentinois qui partage à travers ses textes ses expériences et son vécut.
MG Flexx et Muro sont quand à eux romanais, leurs écrits sont remplis de figure de styles et de métaphores.