La Meute – soirée concert 18h30
La Meute a le goût des mots. Ils peuvent être bruts, directs, incisifs. Ils peuvent être doux, poétiques, libérateurs. Comme un coup de poing dans un gant de velours. La Meute slame, chante, crie, chuchote. Le sens des mots, le sens du mot. Les textes, en français, parlés / chantés, sont comme un coup de poing dans un gant de velours, à la fois doux et incisifs. Ils racontent des tranches de vie, des déboires, petites victoires du quotidien ou de l’actualité. Les textes et la composition sont une oeuvre collective, nourris par les influences de chacune.
Soirée concert « La Meute »
Soirée concert « La Meute »
Marché nocturne – buvette et restauration sur place.
Place de la mairie La Motte de Galaure - St Jean de Galaure 26240 Saint-Jean-de-Galaure Tél. 06 34 07 01 44
La Meute – soirée concert 18h30