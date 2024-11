SoirÃ©e concert: Sunny Side Up Duo

Sunny Side Up Duo est un duo de rock/folk/reggae itinérant Leur répertoire est composé de compositions de style reggae et de nombreuses reprises de styles divers : rock, folk, reggae, country, musique latino…

L’Eurre Gourmande a le plaisir de vous offrir ce concert :

Sunny Side Up Duo est un duo de rock/folk/reggae itinérant. Dans la rue ou dans les bars, les deux multi-instrumentistes tentent d’apporter le sourire et un petit rayon de soleil à leur public.

Leur répertoire est composé de compositions de style reggae et de nombreuses reprises de styles divers : rock, folk, reggae, country, musique latino…

Restauration à partir de 19h00 jusqu’à 20h45