Soirée concert « Wannaby 90′ « 

Prêt·e à remonter le temps et faire chauffer la piste ?! Dress code 100% rétro obligatoire ! Sortez vos pattes d’eph’, bandanas, crop tops et tout le style 90’s & 2000’s !

Et parce qu’on adore les looks qui claquent, des cadeaux pour la meilleure tenue de la soirée sont à gagner !

Ambiance de folie, souvenirs garantis, et vibes rétro à gogo…

Viens t’éclater, chanter à tue-tête et montrer ton style ! On t’attend sur la Place des Clercs !