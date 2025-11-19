Sous mon parapluie à histoires, il y a des oiseaux qui ont voyagé dans le monde entier
Ils m’ont ramené des histoires d’Asie, d’Afrique, d’Amérique…
Des contes courts, d’humour, des contes de sagesse
Des contes merveilleux, des devinettes…
Des histoires pour les grands et les petits !
Chaque histoire cache un trésor.
Sous mon ombrelle à soleil,
Choisis l’histoire qui t’appelle,
Et ouvre grand tes oreilles !
Soirée contes – L’arbre aux oiseaux
Cécile Acquaviva présentera son spectacle L’arbre aux oiseaux
4 rue Antoinette Vignal Places des Tilleuls 26200 Montélimar Tél. 06 71 91 44 20
