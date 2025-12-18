Soirée danse improvisation

Une soirée ou rien n’est prévu, tout peut t’arriver. Venez vivre une expérience unique où le hasard mène la danse ! Que le tirage commence….

Les danseurs tirés au sort monteront sur scène en groupe, sans savoir ce qui les attend…

Un thème mystérieux leur sera révélé à la dernière seconde…

Et pour corser le jeu ? Une musique aléatoire, extraite d’une playlist savoureusement concoctée pour faire chavirer les corps et les imaginaires.

Pas de chorégraphie, pas de répétition ? seulement l’instant, l’intuition, et le plaisir du mouvement libre.

Création spontanée, émotions brutes, énergie partagée.

Venez assister ou participer à une expérience unique, où la scène devient un terrain de jeu pour l’imagination, et où le hasard est le véritable maître de cérémonie.

Que le tirage commence !