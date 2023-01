Soirée de clôture de Festivita : La PUNTA BIANCA

LA PUNTA BIANCA

? LA PUNTA BIANCA

Synth Wave, Italie/France

La Punta Bianca est un duo synth-wave, composé de la chanteuse/actrice Francesca Diprima et du chanteur/producteur Philippe Brown. Après avoir écumé la scène alternative parisienne, La Punta Bianca s’est fait remarquer en sortant en 2019 son premier EP » Demian » sur le label Detriti Records. Petite perle minimal wave dans laquelle les voix de Francesca et Philippe se font écho sur des instrumentations synthétiques et douces, l’EP et son succès dans la sphère synth-wave a permis à Philippe et Francesca de tourner en France et en Europe.

Leur premier album » Disquiet » voit le jour après trois ans de séances d’enregistrement disséminées ici et là entre Paris et Gênes. Empreint d’un romantisme teinté d’absurde et d’étrangeté lynchienne, ce poétique objet musical valdingue entre les trois langues maternelles de Francesca et Philippe que sont l’italien, le français et l’anglais. Tantôt dansante, tantôt mélodramatique, la synth-pop du duo se retrouve autant dans des influences cinématographiques telles qu’Angelo Badalamenti ou John Barry, que dans des paroles poético-oniriques à la Leonard Cohen, le tout posé sur des synthétiseurs et des boîtes à rythmes programmés avec minutie, et parfois avec folie.

Philippe Brown est un producteur/chanteur franco-anglais. Il a sorti des disques avec différents labels dans les années 2010s. Il a partagé la scène avec The Egyptian Lover, Otto von Schirach, Infecticide, Deviant Disco ou encore Les Yeux Orange… Il travaille aussi comme directeur de voice acting dans l’industrie des jeux vidéo.

Francesca est une comédienne de théâtre et modèle italienne qui travaille entre Paris, Rome et Gênes. Après ses études de théâtre et d’arts visuels à Venice, elle déménage à Paris où elle débute ses performances. Elle a commencé à collaborer avec Philippe, d’abord occasionnellement. La Punta Bianca a été ensuite créé pour cristalliser leur vision musicale.

? précédé par le film » MARGINI » de Niccolò Falsetti (2022), à Lux à 20h :

Film de Niccolò Falsetti

Avec Francesco Turbanti, Emanuele Libfatti, Matteo Creatini

Italie | 2023 | 1h32 | VOST (Italien / Toscan)

Grosseto, 2008. Un jeune groupe de punk peut enfin se faire connaître en jouant en première partie du célèbre groupe américain Defense à Bologne. Le concert annulé, ils ne baissent pas les bras : s’ils ne peuvent pas jouer à Bologne avec Defense, alors Defense viendra jouer à Grosseto ! Mais organiser un tel concert sans moyens et dans une petite ville de province va s’avérer un véritable parcours du combattant…

» On rentrait de Rome, de Florence, de Bologne tout excités par le concert de la veille, le pogo, le groupe qui avait joué, et nous avions hâte de nous enfermer dans la salle de répétition. C’est

dans cet état qu’on descendait du train, on sortait de la gare de Grosseto et autour de nous il y avait ce calme décalé qui nous tuait. On sentait qu’il ne se passerait jamais rien. C’était

ça le punk pour nous. » Margini, est un film authentique, vif et agité, réalisé par un musicien qui connaît bien l’idéologie et la sous-culture punk, volontairement chaotique. Nul besoin d’être

adepte du punk pour s’attacher farouchement à ces personnages opiniâtres débordés par leur passion de la musique !



Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=LZUVlzIPltY

