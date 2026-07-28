Cinéma

Soirée de lancement – Festival ADHOC #9

Soirée de lancement du festival des Rencontres AD HOC au Cinéma Espace(s) à Loriol

Au programme, projection de SAUDADES DO RIO DOCE de CLAUDIA NEUBERN en sa présence.

Soirée de lancement – Festival ADHOC #9
Le 08/08/2026 20:00

Parc Gaillard - Maison Pour Tous 12 avenue de la République 26270 Loriol-sur-Drôme

Site internet
Payant

Le 05 novembre 2015, dans l’État du Minas Gerais au Brésil, un barrage minier de rétention de déchets toxiques s’est rompu. Une boue vénéneuse s’est déversée dans le fleuve Rio Doce parcourant 650 kms jusqu’à l’Océan Atlantique. Ce fut la plus grave crise socio-environnementale de l’histoire de mon pays. Refaisant le chemin de la catastrophe, ce film raconte la profonde transformation de ce territoire, durablement meurtri.

Les films de l’oeil sauvage – France 2025 – 72 minutes

Rediffusions : 12/08 20h30 salle des fêtes
13/08 14h00 salle Paul Odemard