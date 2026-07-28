Soirée de lancement – Festival ADHOC #9

Le 05 novembre 2015, dans l’État du Minas Gerais au Brésil, un barrage minier de rétention de déchets toxiques s’est rompu. Une boue vénéneuse s’est déversée dans le fleuve Rio Doce parcourant 650 kms jusqu’à l’Océan Atlantique. Ce fut la plus grave crise socio-environnementale de l’histoire de mon pays. Refaisant le chemin de la catastrophe, ce film raconte la profonde transformation de ce territoire, durablement meurtri.
Les films de l’oeil sauvage – France 2025 – 72 minutes
Rediffusions : 12/08 20h30 salle des fêtes
13/08 14h00 salle Paul Odemard