Soirée de l’humour : deux artistes et une seule soirée !

KOSTIA » Entre Deux »

T’es pas un homme si t’as jamais fait du yoga en legging rose et crop top mauve, si t’as jamais fait une livraison de spermatozoïdes en scooter et si ta mère ne te téléphone pas toutes les dix minutes. »

Mais c’est quoi » être un homme » aujourd’hui ?

Avec humour et amour, Kostia nous raconte son Entre deux ! Entre mari et papa, romantisme et célibat, féminisme et patriarcat, homme moderne et homme tout court.

Un spectacle de Sketch-up à la sauce Kostia ou les hommes se disent » Ah ! c’est moi » et les femmes leur disent » Ah ! tu vois ! »

FABIENNE ALABRET « Epanouies »

J’audace ! Jeune artiste, entrepreneuse confirmée, débordante d’énergie, je suis créatrice de valeur… »Zygomatik ».

Après un parcours de plus de 25 ans comme femme-dirigeante-entreprenante, j’ai troqué les Comex et les PPT pour l’écriture, la comédie et l’humour. J’ai écrit et j’interprète mon 1er Seule en Scène « Épanouies ». Prix du coup de coeur du Festival Off Avignon 2024. J’ASSUME ma singularité. Je suis CRS : Comédienne Rigolote sur Scène et je suis HPI : Humoriste Pétillante Inspirée… Mais je suis et je reste aussi ENTREPRENEUSE. Je veux continuer à relever de nouveaux challenges avec audace, humilité, passion et vision. Je veux faire bouger les lignes en assumant mon « Out of the box » de femme de plus de 55 ans , poivre&sel, qui emmerde ses rides et qui BIFURQUE ! Entreprendre pour faire « d’Épanouies » une expérience client-spectateur unique et marquante ! Entreprendre pour que l’humour génère de la performance en entreprise !