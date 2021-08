Soirée de présentation de la saison & spectacle de Mahé

Un spectacle mahégnifique … !

Mahé s’installe pour nous raconter un parcours » presque » sans fautes. Il nous fait part des obstacles rencontrés dès les bancs d’école, et ce, jusque son premier job. Mahé a tout fait ! Animateur de centre aéré, moniteur d’auto-école… et même un stage d’observation au commissariat ! Rien n’arrête ce surprenant cavalier qui nous impose des figures d’impro déclenchant des barres de rires ! Cette démonstration d’humour nous fait un bien fou… Mahé mélange habilement le stand-up, les sketches et l’impro sur des thèmes faisant partie de sa vie quotidienne. Porté par son dynamisme et son énergie, il teste et reteste ses vannes lors de scènes ouvertes ! Attachant, il tisse très rapidement un lien unique avec un public toujours plus nombreux et conquis dès les premières minutes…