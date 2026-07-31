Concert

Soirée de rentrée au Mistral Palace

C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau programme !

Soirée de rentrée au Mistral Palace
Le 02/10/2026 20:30

12 rue Pasteur 26000 Valence

Site internet
Payant

ZËRO (Noise Rock Heroes, Lyon)

BALLADUR (Pop Duo, Villeurbanne)

FOIN (No Wave, Valence)