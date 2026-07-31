Soirée de rentrée au Mistral Palace

ZËRO (Noise Rock Heroes, Lyon)
BALLADUR (Pop Duo, Villeurbanne)
FOIN (No Wave, Valence)
C’est la rentrée, on se retrouve pour un nouveau programme !
12 rue Pasteur 26000 Valence
ZËRO (Noise Rock Heroes, Lyon)
BALLADUR (Pop Duo, Villeurbanne)
FOIN (No Wave, Valence)
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