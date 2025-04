Soirée de soutien aux « Rencontres Ad Hoc » festival de films documentaires

Venez soutenir les Rencontres Ad Hoc ! Projection de courts métrages pour enfants à 16h. Projection du film documentaire Himsel he cooks à 21h. A 19h concert des So Funkish (Soul Funk). A 22h Dj set hors-circuit. Buvette, Rougail saucisse et tombola !

Documentaire Himsel he cooks, un des films coup de coeur du festival. Ce documentaire nous emmène à Amritsar, où se trouve le Temple d’Or, au lieu de la religion Sikh au sud du Penjab. Dans les lieux de culte de la religion Sikh se trouve les « langar », des espaces qui correspondent au concept de cuisine communautaire dans la religion Sikh et où des centaines de volontaires préparent chaque jour plus de 100 000 repas gratuits pour des milliers de pèlerins et visiteurs. De toutes castes, religions, classes, origines ou pays. Ce film propose de suivre une journée dans ce lieu unique au monde