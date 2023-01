Soirée Découverte T.F.T. + TENDANCE PARKS AVENUE

Concert Découverte Gratuit !

? T.F.T. + TENDANCE PARKS AVENUE

? VEN 10 FEV ? Entrée Libre ? MISTRAL PALACE ? #VALENCE

————————————

? T.F.T.

Rock Alternatif, Tours

T.F.T ou un des groupes les plus secrets de Tours, n’en reste pas moins l’un des plus excitants. Inclassable. Perdu dans la brume des 90’s, des 00’s, l’ombre du Black Rebel Motorcycle Club des débuts, peut-être, comme l’amour des guitares cassées virtuoses de « La Jeunesse Sonique ». Reconnaître les trois têtes conduisant ce projet apparaît toutefois plus évident, car ici se confondent des membres de Stuffed Foxes ou de Mystère. Peut-être une piste à suivre pour saisir les rouages de leur musique ?

?? SITE OFFICIEL :

?? FACEBOOK : https://www.facebook.com/T.F.TbandTours

?? INSTA : https://www.instagram.com/t.f.t_band

?? SPOTIFY : https://open.spotify.com/artist/3M4Amg2nKfWqCMouESUdF5

?? BANDCAMP: https://reversetapes.bandcamp.com/…/weve-been-here-for…

?? VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=jEg1z8dvhVo

————————————

? TENDANCE PARKS AVENUE

Post Rock Noise, Tours

All star band tourangeau encore trop méconnu, avec des membres de Mossaï Mossaï, Opac et Stuffed Foxes, TPA étire les riffs jusqu’à l’abandon et la transe collective.

?? BANDCAMP : https://reversetapes.bandcamp.com/…/broken-car-stereo…

————————————

CB & gentils prix au Bar !

————————————

