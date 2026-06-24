Soirée des 40 ans du Miami

La famille Rozand ainsi que toute l’équipe du Miami vous propose de venir au restaurant pour célébrer ensemble ces 4 décennies passées à vos côtés !
Au programme :
-De la musique avec Les Vickings et ASHKA Players
-Des boissons fraîches avec un bar à cocktails, vins, bières et champagne (et aussi des sans alcool évidemment) !
-De la » street food » : hot-dog, pizza, nachos, … !
-Animation et surprise au rendez-vous !
Places limitées.
Dress code : aucun , juste de la bonne humeur et l’envie de partager un moment convivial, sincère et chaleureux tous ensemble!
Pensez au retour, sam, covoiturage, taxi ou autre !