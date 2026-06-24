Concert

Soirée des 40 ans du Miami

1986-2026: 40 ans à votre service ça se fête!

Soirée des 40 ans du Miami
Le 05/07/2026 18:00

Za Des Grandes Chasses 820 impasse Abbé Pierre 26750 Saint-Paul-lès-Romans Tél. 04 75 05 25 47

Contacter par mail Site internet
Payant

La famille Rozand ainsi que toute l’équipe du Miami vous propose de venir au restaurant pour célébrer ensemble ces 4 décennies passées à vos côtés !

Au programme :
-De la musique avec Les Vickings et ASHKA Players
-Des boissons fraîches avec un bar à cocktails, vins, bières et champagne (et aussi des sans alcool évidemment) !
-De la  » street food  » : hot-dog, pizza, nachos, … !
-Animation et surprise au rendez-vous !

Places limitées.
Dress code : aucun , juste de la bonne humeur et l’envie de partager un moment convivial, sincère et chaleureux tous ensemble!
Pensez au retour, sam, covoiturage, taxi ou autre !