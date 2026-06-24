Soirée des 40 ans du Miami

La famille Rozand ainsi que toute l’équipe du Miami vous propose de venir au restaurant pour célébrer ensemble ces 4 décennies passées à vos côtés !

Au programme :

-De la musique avec Les Vickings et ASHKA Players

-Des boissons fraîches avec un bar à cocktails, vins, bières et champagne (et aussi des sans alcool évidemment) !

-De la » street food » : hot-dog, pizza, nachos, … !

-Animation et surprise au rendez-vous !

Places limitées.

Dress code : aucun , juste de la bonne humeur et l’envie de partager un moment convivial, sincère et chaleureux tous ensemble!

Pensez au retour, sam, covoiturage, taxi ou autre !