Spectacle

Soirée Disco à la Locomotive

On t’attend déguisé pour une soirée disco endiablée.

Soirée Disco à la Locomotive
Le 15/11/2025 19:00

rue de la gare 26340 Saillans Tél. 06 41 01 44 80

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Restauration et bar sur place.