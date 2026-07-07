Concert

Soirée DJ – Brasserie de la Pleine Lune

Dj Set by La Scandaleuse. Réservation conseillée.

Soirée DJ – Brasserie de la Pleine Lune
Le 31/07/2026 18:30

10 rue Gustave Eiffel Z.A. La Grue 26120 Chabeuil Tél. 04 75 85 47 19

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