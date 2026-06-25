Concert
Soirée du monde et Boom des enfants
Un moment festif pour bien commencer la semaine en famille.
Le 06/07/2026 18:00 Informations complémentaires
Iles du Chez 26800 Étoile-sur-Rhône Tél. 07 83 15 44 81
Gratuit pour les visiteurs
Un moment festif pour bien commencer la semaine en famille.
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