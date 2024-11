SoirÃ©e Ã©mission de radio : En direct de MontÃ©lier !

Radio Méga – avec la participation du Conseil Municipal des Enfants de Montélier – vous donnent rendez-vous pour des concerts et une émission radio en direct sur Radio Méga !

Rejoignez-nous pour une soirée en toute convivialité qui donnera la parole aux personnalités qui font vivre la ville et à des apprentis journalistes du Conseil Municipal des Enfants !

Au programme dès 19h :

– En direct de Montélier !

Émission spéciale sur le 99.2 FM et www.radio-mega.com

– Deux artistes :

Oré (Pop / Folk)

Oré c’est une chanteuse qui fait du quotidien une source d’inspiration pour des chansons universelles : en toute légèreté l’artiste nous fait voyager entre chanson et pop et nous emmène sur le terrain de la mélancolie et de la beauté simple.

Écouter : https://www.youtube.com/watch?v=RZrsPzu5LCE

Elle Danse (Electro / Pop)

Elle Danse est le projet solo de Clara, une artiste qui s’empare du clavier et des synthétiseurs pour explorer les sons électroniques. Sans frontières sa musique possède une vraie force vitale, entre pop et électro moderne.

Écouter : https://www.instagram.com/elle.danse.music/

Buvette et foodtruck sur place