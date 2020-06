Soirée ex Prima Vera

Ré-ouvre ses portes pour la dernière soirée de la saison. L’occasion de se retrouver et de faire la fête en musique (avec un peu de distance physique… En conscience !)

Au programme :

Cie Burdin-Rhode avec le spectacle Chansons à voir *

L’inénarrable duo Brigitte Burdin et Gilles Rhode s’acoquine du contrebassiste Thomas Boulenger. Ensemble, entre chants, accordéon, contrebasse et théâtre à manivelle, ils nous donnent à voir les chansons populaires françaises autour des années 60.

*Attention, pour le spectacle » chansons à voir » :

jauge limitée à 50 places et public assis. Pour y assister, venez suffisamment tôt ; la réservation ne garantira pas l’accès à ce spectacle.

l’Avant-Première des Pervenches de la Cie Transe Express

Une déambulation féminine et impertinente se dévoile ce soir.

Avec l’énergie d’un bataillon de guerrières à baguettes et la sensibilité d’une bande de poétesses à cordes vocales, sept femmes distillent un groove jubilatoire et jouent la revanche des filles, juste pour rire.

Joël Catalan – chansons mécaniques

Joël vous embarque dans son répertoire de vieilleries à chantonner en coeur, accompagné de sa machine musicale mécanique, son fidèle séraphone !

Murène, quartet de rue

Murène distille la version amplifiée de leur set déjanté, teinté de rock, hip-hop, chansons et jazz, qu’ils ont travaillé chez nous lors de leur résidence cet hiver.

