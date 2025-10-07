Soirée Exceptionnelle Concerts et Spectacle. Anaïs, Suzanne et Marah.

1- CONCERT – ANAÏS – Le vent que j’ai dans la tête

Chansons d’Anne Sylvestre accompagnées d’un violon.

Multi-instrumentiste, Anaïs occupe une grande partie de son temps à la musique et a choisi son premier instrument, le violon, pour ce premier projet de scène en solo. Touchée par les valeurs portées par Anne Sylvestre tout au long de sa carrière, elle lui rend ici hommage en piochant dans son répertoire des chansons tantôt poétiques, drôles, engagées ou émouvantes.

Venez (re)découvrir Anne Sylvestre dans ce concert intime et donnant la part belle aux textes de cette grande dame, en avance sur leur temps et encore si contemporains.

2- THEATRE ET DANSE – SUZANNE

À l’approche de la soixantaine, Suzanne décide de tout quitter. Son travail, sa famille, son passé et son présent. Elle l’annonce dès les premières phrases comme le besoin d’acter sa décision et de se donner le courage de le faire.

Cela ouvre le récit sur sa vie et ce qui la compose : sa famille, son village d’enfance et sa ferme, son unique amour de jeunesse, la vie qu’elle aurait rêvée d’avoir, la relation qu’elle a à son corps…

Suzanne se raconte en déployant le fil de laine rouge qui compose son tricot. Au fur et à mesure du récit, la laine accrochée à divers endroits du plateau donne forme à la vie cadrée de Suzanne, des espaces de vie bien délimités dont elle veut sortir.

Le corps et les mots s’entremêlent, la danse venant habiter l’espace et dire ce que les mots ne suffisent pas à nommer. Suzanne traverse alors avec humour et poésie le chemin vers sa propre révolution.

3- CONCERT – MARAH

Marah c’est un duo de reprises acoustiques alternant guitare, violoncelle et flûte traversière pour accompagner le chant à une ou deux voix.

Notre répertoire voyage de la folk à la bossa nova en passant par la soul, le jazz et la chanson française.