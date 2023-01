Soirée Festive

Les Fous d’Royans prendront place à la salle des fêtes de St Laurent en Royans et…vous proposent du spectacle, des concerts, du rodé, du lourd, du tout neuf et des souvenirs passés et futurs!

18h : Quarantaines – Véronique Tuaillon

Clown – Pour les plus de 16 ans

19h06 : Africa Kan

C’est la tribu des copains percussionnistes du Sud Grésivaudan qui s’en viennent pour faire remuer les popotins!

21h17 : Ultra Zook joue une « musique des îles »

22h38 – 00h30 : Rollmops – Electro-techno

Et tout au long de la soirée :

Atelier sérigraphie : Ramenez vos fringues, fripes et frusques pour les faire floquer ! Car on accueillera aussi l’atelier sérigraphie de Tiphaine de La petite agitée, qui était venue jouer chez nous en 2017.

Costumerie en prêt : On compte bien vous voir déguisés ! Mais n’hésitez pas à venir avec vos propres parures les plus folles !