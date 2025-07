Soirée gros son

Une soirée, 2 concerts rock et un DJ set!

Marro : du Rock français avec des textes à vifs sur de la musique corrosive.

The Riding Soul : Duo guitare folk / chant / batterie qui propose un univers très personnel allant d’un american folk sombre et mélancolique à des sons plus lourds d’influence stoner rock.

DJ Set : Oskla : Electro, House, Baile