Soirée Humour – Festival Hibouge, 4ème édition

ART AND SHOW et STÉPHANE COHEN présentent Roman Doduik « ADORABLE »

Ne vous fiez pas aux apparences : Roman Doduik n’est pas un Youtubeur qui s’essaye au spectacle… Mais un humoriste qui dévorait la scène bien avant de devenir une star des réseaux sociaux !

Dans son one-man-show, Roman se débarrasse de la bienpensance des réseaux et renoue avec un stand-up aussi piquant qu’intelligent. Une écriture incisive, une mise en scène qui met en avant ses qualités de comédien et d’humoriste pour un show qui évolue entre rire et émotions et touche toute la famille !

De la difficulté de ne pas ressembler à un mâle Alpha et d’être pris pour un membre de la GenZ – à 26 ans – Roman fait preuve d’une autodérision implacable ! Il s’amuse de son célibat, dresse un réquisitoire sans complaisance sur les coulisses de l’influence, tente une formation accélérée aux codes des Ados et à ceux des Boomers, fantasme sur un ancien Premier Ministre et réussit le défi de renouer le dialogue entre les générations !

1ère partie: Yassine Jematte

Yassine Jematte aborde des thèmes variés liés à ses expériences personnelles et à son regard sur le quotidien.

Il explore les idées reçues et les généralités avec humour et analyse, offrant une réflexion sur des aspects universels de la vie. Son humour est également ancré dans un style d’observation, où il s’inspire des différences culturelles et des situations courantes pour les transformer en récits humoristiques.

Ce style lui permet de créer un lien authentique avec son public tout en abordant des sujets légers ou parfois plus profonds, toujours avec beaucoup de dérision et d’autodérision ? Un spectacle à consommer sans modération

Le festival Hibouge qu’est ce que c’est?

Le festival Hibouge est un festival d’humour et de musique urbaine organisé par des jeunes pour des jeunes. Mais bien sûr, les moins jeunes sont les bienvenus!!

Il s’agit d’un projet culturel et citoyen coordonné par l’Union des MJC en Drôme et Ardèche. Des professionnels de la jeunesse accompagnent des jeunes de 11 à 20 ans pour les mettre au coeur de l’organisation d’un festival. Ces jeunes sont partout, de la prise de décision jusqu’à la logistique. Prendre un billet, c’est soutenir l’accompagnement culturel et citoyen de la jeunesse drome-ardéchoise et valoriser le travail de ces jeunes. On compte sur vous