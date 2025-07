Soirée impro Au rêve de l’arbre.

Une soirée, 2 spectacles autour du Feu sous les étoiles, dans les bras chaleureux d’un chêne centenaire! Nans, Jérémy et Deborah invitent avec joie deux artistes de grand talent: Antoine Lefort, musicien et Thierry Bilisko, comédien!

A partir de 20h profitez de l’ambiance bucolique, avec un pique-nique, au pied de la montagne de l’Encrier.

Buvette de boissons fraiches sans alcool sur place.

Spectacle maintenu en cas de pluie, sans feu et à l’abri!

A dimanche

Cette soirée au rêve de l’Arbre, est un évènement à ne manquer sous aucun prétexte!

Deux spectacles pour enchanter vos coeurs, autour du feu et sous les étoiles!

Première Partie:

Y a pas d’fumée sans Eux

4 amis se retrouvent autour du feu. Il y en avait un 5ème avant. C’est fou comme le vide remplit l’espace quand il est plein de souvenirs. C’est exactement de ce dont il s’agit: se souvenir. Vous public, écrirez dans le journal intime de cet ami, pendant votre arrivée. Les joueurs découvriront tout au moment de jouer. En totale improvisation, qu’elle soit musicale ou théâtrale, les comédiens et la comédienne vous embarqueront dans un voyage sensible, drôle et poétique.

Avec Nans, Jérémy, Deborah, Thierry Bilisko et Antoine Lefort.

Le spectacle:

Vice-Versa

Vice et Versa. Quand la musique et le jeu participent tout autant à l’écriture de l’histoire… Antoine Lefort et Thierry Bilisko s’associent afin d’expérimenter dans « Vice et Versa » une formule rarement reproduite sur scène. Sur des propositions ou des anecdotes offertes par les spectateurs, la musique d’Antoine au clavier et le jeu de Thierry bouillonnent ensemble, se répondent, s’entremêlent, s’invectivent ou s’entrechoquent… avec délectation, émotion, finesse et folie.