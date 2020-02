Soirée insolite avec les tubulophones lumineux

Munissez-vous d’une frontale, d’une lampe de poche ou d’un smartphone pour visite l'[expo-atelier] Illusions, dans le noir et découvrez l’art de manipulez les Tubulophones lumineux !

Les Tubulophones lumineux forment une installation musicale et visuelle interactive composée de 8 sculptures tubulaires verticales, posées sur un socle noir.

Pour créer les sons et les lumières des Tubulophones, il suffit de les toucher : la polyphonie et les variations colorées vont naître au contact des mains sur les capteurs tactiles.

Chaque sculpture génère une structure sonore particulière et l’ensemble produit une polyphonie cohérente et harmonique.

Les sculptures sont programmées pour réagir aux variations de la résistance électrique de la peau. Avec 1,2,3 doigts, les deux mains, en appuyant plus ou moins fort avec les paumes, on fait sonner chaque sculpture et varier ses couleurs.

La position des capteurs permet à tous, enfants ou adultes, d’en jouer.

Au repos chaque tubulophone revient à sa couleur initiale.