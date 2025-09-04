Evènement gratuit dans la limite des places disponibles (réservation obligatoire)
Cette soirée est organisée en partenariat avec l’Association des Amis du Prieuré de Manthes dans le cadre du Festival international du Film sur l’Art (FIFA)
Portrait de Joan Mitchell, une des plus grandes peintres américaines de l’après-guerre et l’une des rares femmes à s’imposer dans le monde de l’art abstrait, alors dominé par les hommes. Son oeuvre a été reconnue et admirée très tôt, tant à New York dans les années 1950 qu’à Paris, où elle vécut une histoire d’amour passionnée avec le peintre québécois Jean-Paul Riopelle et où elle mourut en 1992. Elle a développé une oeuvre unique, s’imposant aujourd’hui comme une artiste majeure du XXe siècle. Elle est aussi une des rares figures féminines de la grande abstraction américaine d’après-guerre, aux côtés de Pollock, Motherwell, Kline, Kooning ou Rauschenberg.
Joan Mitchell, une femme dans l’abstraction est présenté dans le cadre du Festival international du Film sur l’Art (FIFA) à Montréal . Ce festival est reconnu comme l’un des plus importants du film sur l’art au monde. Un leader sur la scène culturelle internationale.
Soirée Joan Mitchell
Projection du film Joan Mitchell, une femme dans l’abstraction de Stéphane Ghez.
8, rue du Palais 26390 Hauterives Tél. 04 75 68 81 19
