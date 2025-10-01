A cette occasion, Françoise Chanteux et Anne-Marie Liautard vous proposent une lecture à deux voix d’un extrait du bestseller mondial » Un monde Immense » de Ed Yong.
Journaliste scientifique américano-britannique, il a publié de nombreux articles de vulgarisation scientifique récompensés par le Prix Pulitzer.
Soirée lecture à deux voix
» Le Jour de la Nuit » est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.
Chez Paulette 30 Route d'Allan 26230 Réauville Tél. 04 75 46 57 95
