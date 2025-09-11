Animations

Soirée : Les fabriks de l’hiver

Cette saison, nous confions à nos stagiaires de formation professionnelle le soin d’organiser de a à Z cette soirée festive qui marquera le début de l’entrée dans l’hiver…

Soirée : Les fabriks de l’hiver
Le 18/12/2025 19:30

811 allee Andre Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 41 89 60

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Scènes ouvertes, jams, nous découvrirons avec vous le programme qu’ils nous auront concocté pour l’occasion… La ligne directrice de cette soirée : la rencontre et le partage entre nos élèves des parcours amateurs et ceux des cursus professionnels, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.