Scènes ouvertes, jams, nous découvrirons avec vous le programme qu’ils nous auront concocté pour l’occasion… La ligne directrice de cette soirée : la rencontre et le partage entre nos élèves des parcours amateurs et ceux des cursus professionnels, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Soirée : Les fabriks de l’hiver
Cette saison, nous confions à nos stagiaires de formation professionnelle le soin d’organiser de a à Z cette soirée festive qui marquera le début de l’entrée dans l’hiver…
811 allee Andre Revol 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 04 75 41 89 60