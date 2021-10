Soirée Live avec Bepop

Laetitia Angeloni au chant, Olivier Capelli à la batterie, Xavier Carceles à la basse, Benjamin Leopold au clavier: bien plus qu’un cover groupe, avec un dosage équilibré entre reprise et improvisation….

Ils interprètent, arrangent et détournent subtilement les grands standards internationaux de la Pop, de la Soul et du Funk (Jamiroquoi, Amy Winehouse, Bill Withers, Marvin Gaye, Duft Punk et bien d’autres….)…… une belle soirée groovy…