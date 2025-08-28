Animations, Concert

Soirée Maison Elisa

La guinguette d’Elisa propose une soirée avec Leghtness roots accoustique et DJ Kickdealer. Organisée par l’association Voies Libres Drôme et les habitants. Buvette et restauration sur place.

Le 29/08/2025 18:00

Maison d'Elisa 37 route d'Aurel 26340 Vercheny

Gratuit pour les visiteurs

Organisé par l’association Voies Libres Drôme organiser, informer et promouvoir l’accueil ; informer et sensibiliser sur la réalité des la situation des exilé.e.s, sur les politiques migratoires. La Maison d’Elisa est une maison pour l’accueil des migrantes éprouvées par leur parcours depuis le pays qu’elles ont fui.