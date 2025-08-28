Organisé par l’association Voies Libres Drôme organiser, informer et promouvoir l’accueil ; informer et sensibiliser sur la réalité des la situation des exilé.e.s, sur les politiques migratoires. La Maison d’Elisa est une maison pour l’accueil des migrantes éprouvées par leur parcours depuis le pays qu’elles ont fui.
Soirée Maison Elisa
La guinguette d’Elisa propose une soirée avec Leghtness roots accoustique et DJ Kickdealer. Organisée par l’association Voies Libres Drôme et les habitants. Buvette et restauration sur place.
Maison d'Elisa 37 route d'Aurel 26340 Vercheny