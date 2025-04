Soirée métal : La Colline a des Yeux 2

3 Groupes de métal de très haute qualité s’apprêtent à faire vibrer les murs de notre belle écurie et vos oreilles : DEMANDE A LA POUSSIERE, MAUSSADE et Bakü

– DEMANDE A LA POUSSIERE (Blackened Doom Sludge / Paris) ? Entre black, doom et sludge, le quatuor parisien repart sur les routes pour exprimer sa mélancolie et sa vision violente et pessimiste du monde, toujours en Français.

– MAUSSADE (Blackened Coldcore / Colmar)

MAUSSADE naît dans l’est de la France au printemps 2017. Le groupe enregistre son premier album INSIIPIIIDE en hiver 2019. Le contexte de 2020 à 2022 faisant, ils profitent du temps à leur disposition pour travailler toujours plus de compositions, affirmant leur volonté de définir une identité musicale froide et brutale. 2023 voit l’avènement de leur EP Crown Of Sand, fruit de ces recherches qui les mène notamment en tournée aux côtés de RÄUM en France, Belgique et Allemagne.

– Bakü (Post-metal / Valence)

Le Båkü décuple ses forces. Avec un dispositif à 360°, dans un

déferlement à la fois chimique et mystique, le quintet drômois vient chercher dans les tripes du public. Le concert devient une cérémonie païenne hardcore, un moment de transe partagée, un rêve éveillé collectif…