Soirée Mexicaine -Crozes-Hermitage

Au programme :
– Saveurs mexicaines avec Las Catrinas (restaurant et food-truck)
– Ambiance festive avec une buvette tenue par le Sou des écoles RPI Larnage/Crozes
– Concert de Sentli (musique mexicaine)
Venez profiter d’une soirée mexicaine avec food-truck mexicain, buvette, concert et ambiance festive.
Au programme :
– Saveurs mexicaines avec Las Catrinas (restaurant et food-truck)
– Ambiance festive avec une buvette tenue par le Sou des écoles RPI Larnage/Crozes
– Concert de Sentli (musique mexicaine)
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