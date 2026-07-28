Concert

Soirée Mexicaine -Crozes-Hermitage

Venez profiter d’une soirée mexicaine avec food-truck mexicain, buvette, concert et ambiance festive.

Soirée Mexicaine -Crozes-Hermitage
Le 01/08/2026 21:00
Gratuit pour les visiteurs

Au programme :

– Saveurs mexicaines avec Las Catrinas (restaurant et food-truck)
– Ambiance festive avec une buvette tenue par le Sou des écoles RPI Larnage/Crozes
– Concert de Sentli (musique mexicaine)