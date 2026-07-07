Un concert avec un groupe local vers 19h30, suivi à 21h de YOG duo de groove intergalactique ….
La soirée est a prix libre.La tireuse à bière vous attend à partir de 18h.
Soirée musicale
Ce 11 juillet ,la Mine d’art quitte sa grotte bien fraîche pour une soirée musicale sur la place de la Poste . Un concert avec un groupe local vers 19h30, suivi à 21h de YOG duo de groove intergalactique ….
Place de la poste 26220 Dieulefit
Un concert avec un groupe local vers 19h30, suivi à 21h de YOG duo de groove intergalactique ….