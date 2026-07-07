Concert

Soirée musicale

Ce 11 juillet ,la Mine d’art quitte sa grotte bien fraîche pour une soirée musicale sur la place de la Poste . Un concert avec un groupe local vers 19h30, suivi à 21h de YOG duo de groove intergalactique ….

Soirée musicale
Le 18/07/2026 18:00

Place de la poste 26220 Dieulefit

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Gratuit pour les visiteurs

Un concert avec un groupe local vers 19h30, suivi à 21h de YOG duo de groove intergalactique ….
La soirée est a prix libre.La tireuse à bière vous attend à partir de 18h.