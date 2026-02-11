SOIREE MUSICALE ET DANSANTE

Venez faire la fête avec nous aux rythmes de l’orchestre » L’Attraction à vents » !!

Musiciens à Valence et alentours, » L’Attraction à vents » ce sont 8 intervenants prêts à harmoniser tout événement festif, en retoquant à leur sauce thèmes de jazz, airs latinos et populaires.

Quatre cuivres, 2 percussions, une guitare et un souba constituent l’ossature du groupe, sonore mais toujours harmonique, musical et toujours festif

Quel que soit l’endroit, le souci number one reste la qualité musicale et la bonne humeur !

Buvette et restauration possibles

Renseignements au 0660807415

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )