SOIREE MUSICALE ET DANSANTE

Musiciens à Valence et alentours, » L’Attraction à vents » ce sont 8 intervenants prêts à harmoniser tout événement festif, en retoquant à leur sauce thèmes de jazz, airs latinos et populaires.
Quatre cuivres, 2 percussions, une guitare et un souba constituent l’ossature du groupe, sonore mais toujours harmonique, musical et toujours festif
Quel que soit l’endroit, le souci number one reste la qualité musicale et la bonne humeur !
Buvette et restauration possibles
Renseignements au 0660807415
Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association » Un toit pour Esther » qui vient en aide à des familles en difficulté ( https://www.facebook.com/profile.php?id=61557678950800 )