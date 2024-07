Concert de The Headfinger. Inspirés par la chanson française, mais animés par tous les styles musicaux, les « HFs » prennent du plaisir à proposer un répertoire large adapté au plus grand nombre.

Conncert de The Headfinger. Inspirés par la chanson française, mais animés par tous les styles musicaux, les « HFs » prennent du plaisir à proposer un répertoire large adapté au plus grand nombre. Mais Headfinger, c’est surtout leurs propres compositions sous la plume de la chanteuse Head. Buvette et snacking au stade de Saint-Genys.

Organisé par le Service culturel et événementiel.