Ce samedi 8 aout, c’est CRB habitué aux plus grosses scènes de Budapest depuis 4 années que nous aurons le plaisir d’accueillir pour un set orienté House, Disco et Electro !

Au programme :

Dj set & musique live pour vous ambiancer

Food truck pour ravir vos papilles

Bar pour vous désaltérer

Pour plus de confort et afin de respecter les gestes barrières, les soirées O’Lac seront organisées au bord du Lac afin d’assurer un espace ouvert et important