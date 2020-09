Soirée partagée – Le paradoxe du singe savant / Beihdja Rahal

Comment la musique arabo-andalouse a influencé le projet Beatriz ? Lors de cette sortie de résidence, Kate Fletcher et l’association Le paradoxe du singe savant invitent la musicienne Beihdja Rahal pour un concert-conférence en résonance avec le projet.

Pièce pour cordes et voix inspirée par la chanson?A chantar m’er de so qu’eu no volria composée par la Comtesse de Die, femme troubadour du XIIe siècle.

Cette partition est la seule composée par une femme artiste à avoir traversé les siècles depuis le Moyen âge. La question de la porosité culturelle est aussi au centre du projet. De nombreux chercheurs estiment que l’oeuvre des troubadours s’inspire directement des formes poétiques arabes existants dès l’an 700.

Ce travail musical a débuté en 2019 au Théâtre de Die, il se poursuit jusqu’en avril 2021.