SoirÃ©e Pizza et Concert

L’association Valdequint, les écoles de Sainte-Croix et de Saint Julien en Quint organisent une soirée pizza « made in Quint » et concert (au chapeau) de Louise Trio (Swing).

Buvette et buffet sur place.

Pizzas au four à bois, confectionnées par les élèves et leurs parents avec des ingrédients de la vallée de Quint.

En partenariat avec la mairie de Sainte-Croix et l’ancien Monastère de Sainte Croix.