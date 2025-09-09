Pauline Bartissol au violoncelle et Laurent au piano ponctuent ces lectures (Bertrand Pazos, récitant) par des miniatures écrites pour violoncelle et piano par Saint-Saëns, Fauré, Debussy, Bridge, de Falla.
Soirée Poésie & Musique – Je te dirai toujours des histoires
Un voyage entre poésie et musique présentant des fables et poésies de La Fontaine, Hugo, Verlaine, Baudelaire… L’occasion de découvrir Dédale, chef d’oeuvre méconnu d’André Stagnaro, poète provençal de la première moitié du vingtième siècle.
5 rue Bouverie 26200 Montélimar Tél. 04 75 00 77 50