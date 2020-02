Soirée poétique et musicale

Les poèmes sont extraits du recueil de poèmes de Yann Cartier »Je prends toujours le chemin qui va le plus loin »(‘Editions cent mille milliards)

« Quand Yann Cartier annonce qu’il prend toujours le chemin qui va le plus loin,c’est bien pour nous inviter à le suivre dans une ode à la vie,où les thèmes bien reconnus de l’amour, du souvenir, du départ,de la mort résonnent avec une singulière délicatesse »

Francine De La Torre, accordéoniste et compositrice, interprètera des musiques et chants du monde ainsi que quelques-unes de ses compositions et arrangements extraites de son premier album « Rêveries », sorti en 2019.