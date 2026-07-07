Une occasion unique de comprendre, apprendre et agir pour préserver notre environnement.
Soirée projection sur les mammifères du vercors avec un écogarde et un garde de la Réserve naturelle – Châtillon en Diois
Plongez au coeur de la nature avec cette soirée projection sur les Mammifères du Vercors suivie d’échanges privilégiés avec un garde de la Réserve naturelle et un éco-garde du Parc.
Le 28/07/2026 20:00 Informations complémentaires
place de la concorde 26410 Châtillon-en-Diois
Gratuit pour les visiteurs