Soirée pyjama à la Bibliothèque

La Biblio de Peyrins organise une soirée pyjama à la salle des fêtes. La Cie les Indéformidables sera au sur place pour animer la soirée, petite collation servie ensuite.

Le 09/12/2025 20:00

195 le Village 26380 Peyrins

Gratuit pour les visiteurs