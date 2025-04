Soirée Rap et Reggae – Festival Hibouge, 4ème édition

TAIWAN MC commence sa carrière au début des années 2000 aux côtés du collectif parisien Cool & Deadly, écumant les soirées Drum & Bass mythiques de la capitale comme » I Love Jungle « , ou » Black Label « .

Le MC rencontre le groupe Chinese Man en 2009, il s’en suit une première collaboration en 2011 sur le titre » Miss Chang « , ainsi qu’une tournée internationale » Racing With The Sun « . Une aventure qui l’emmène sur plus de 180 dates, arpentant les scènes du monde entier.

Suite à cette expérience, TAIWAN MC rejoint officiellement le label Chinese Man Records avec son propre projet et signe 5 disques avec le collectif marseillais : tout d’abord deux EP, » Heavy This Year » en 2013, puis » Diskodub » en 2014 avant de dévoiler un premier album, » Cool & Deadly » en 2016. Il connaît une notoriété considérable grâce au single » Catalina » en

featuring avec Paloma Pradal qui devient un tube en Amérique Centrale et cumule à ce jour plus de 40 millions de streams…

En 2019, il sort un 3è EP intitulé » Nah Leave Me Corner « , en collaboration avec les producteurs S.O.A.P. et VON D. Ce disque annoncera en octobre 2020, le 2ème album de TAIWAN MC : » Special Request « .

Le single » Let The Weed Bun » featuring Davojah deviendra un nouveau hit global, confirmé avec la publication sur YouTube d’un clip hallucinogène réalisé par le vidéaste libanais Evil Fork qui cumule à ce jour plus de 60 millions de vues !

Depuis 2021 Taiwan MC navigue en solo, il enregistre des featurings pour divers artistes français et internationaux comme Baboon Prophecy, Kill Emil, Owl Trackerz, Speaker Louis, Mambe & Danochilango, Bunga.

Il prépare en ce moment un 4ème EP axé reggae, hip-hop & jungle…prévu pour une sortie en

2025. Stay Tuned !

Lony, Draïs, Bouda, Zushi et Kozu: 5 jeunes rappeurs que Le festival Hibouge a souhaité mettre en valeur. Passé par la scène ouverte pour certains, ex membre du collectif hibouge pour d’autres, accompagnés par des MJC ou des structures de musiques actuelles, ces 5 rappeurs à l’actu bien chargée n’ont qu’une hâte : vous montrez l’étendue de leurs talents.

Collectif Jeunes Plumes Aiguisées( JPA): Quintessence est le fruit d’un projet lancé en 2019, réunissant des jeunes de 12 à 25 ans issus des MJC de Brignais, de Rillieux-la-Pape, de Saint-Étienne, de Rive-de-Gier et de la Duchère. Ce projet Inter-MJC Rap a permis à ces jeunes de partager des scènes, de travailler la prestance scénique et la production musicale et de collaborer autour de l’écriture de chansons.

En octobre dernier, à Rive-de-Gier, ces jeunes artistes ont relevé le défi d’écrire une chanson commune et de tourner un clip en un temps record, accompagné du réalisateur Alexandre Mameli. Ce travail acharné a abouti à la sortie de leur tout premier EP : Quintessence, et à la création de leur groupe : Jeunes Plumes Aiguisées (JPA).

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette aventure musicale !

Découvrez Quintessence dès maintenant et laissez-vous emporter par les Jeunes Plumes Aiguisées.

2L: Jeune rappeuse Drômoise à découvrir d’urgence, avec son EP Overdose de moi

Le Festival Hibouge est un projet coordonnée par l’Union des MJC en Drome et Ardèche. Accompagnés par des professionnels de la Jeunesse des MJC Drome-Ardéchoises, les jeunes sont mis au coeur de ce projet culturel pour échanger, argumenter, décider, installer….Grâce à ce projet, les jeunes découvrent l’envers du décors d’un festival et deviennent des citoyens éclairés. prendre un billet pour le festival Hibouge s’est aussi valoriser le travail de la jeunesse et soutenir un projet culturel et citoyen. on compte sur vous!