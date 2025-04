Soirée Rap : Silex et SansE & José

19h30 : Ouverture des portes

20h : Silex (Rap aiguisé) :

Des éclats d’arguments face aux discours dominants,

Des images en cascade pour retrouver de l’élan,

Des histoires taillées dans l’espoir

Des infos à partager à la lueur du Grand soir …

21h : SansE & José – BoumtRAP préapocalyptique :

Forts d’une expérience certaine, et après plusieurs années d’errances fortuites, SansE à la prod et au micro (CADVRESKI, Fistaille Made in Toylettes ) & José au micro (José Narvaez , Sang Fou ) se retrouvent autour du bonheur d’être heureux pour faire le rap, et ce, malgré la dystopie en cours.

Leur Boumtrap turbo-dégèl préapocalyptique , pensé pour réchauffer jusqu’aux coeurs les plus blasés dans ce futur-antérieur caustique qui nous attend, fera fondre la mornitude envahissante comme les a priori des plus sceptiques.