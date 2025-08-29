Concert

Soirée repas & concert avec APTERE

Profitez d’une soirée ambiance jazz balkan musette avec le duo APTERE !

Le 04/09/2025 18:30

85 chemin de Nazareth 26120 Chabeuil Tél. 04 75 80 57 82

Gratuit pour les visiteurs

Uniquement sur réservation.